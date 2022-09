7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (20.09.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Auch als Spezialist für Sondersituationen könne sich die Scherzer & Co. AG letztlich nicht gänzlich der allgemeinen Börsenentwicklung entziehen. Dies werde bei Betrachtung der Zahlen zur ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2022 deutlich. So hätten die Kölner zwar ein durchaus beachtliches Ergebnis aus Finanzinstrumenten erzielen können, dieses sei jedoch nahezu vollständig durch - stichtagsbezogene - Abschreibungen auf den Wertpapierbestand kompensiert worden. Gleichwohl sei das Halbjahresergebnis aber positiv ausgefallen.Wesentlich aussagefähiger zur Beurteilung des Unternehmenserfolgs sei nach Ansicht der Aktienanalysten von GSC Research allerdings die Entwicklung des NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie, der auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbilde. Dieser sei unter Einrechnung der Ende Mai geflossenen Dividendenzahlung in den ersten sechs Monaten 2022 lediglich um 3 Prozent zurückgegangen. Dagegen habe der DAX in diesem Zeitraum satte 19,5 Prozent verloren. Somit habe Scherzer auch im derzeit schwierigen Umfeld erneut signifikant besser als der deutsche Leitindex performt.Dabei habe sich auch die an die DAX-Entwicklung gekoppelte Portfolioabsicherung, die in den letzten drei Geschäftsjahren negative Ergebnisse beigesteuert habe, nun wieder massiv ausgezahlt. Insgesamt verspreche der von Scherzer verfolgte opportunistische Investmentansatz mit einem ausgewogenen Portfoliomix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments und Fokus auf Sondersituationen auch in den aktuell unruhigen Zeiten eine gewisse Resilienz.Vor diesen Hintergründen würden die Aktienanalysten von GSC Research zuversichtlich bleiben, dass die Gesellschaft mit ihren breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Investmentspezialisten ihre erfolgreiche Entwicklung auch weiterhin fortsetzen und mittel- und langfristig eine nachhaltig überdurchschnittliche Performance erzielen könne. Dabei komme die Überzeugung des Vorstands von der eigenen Strategie auch dadurch zum Ausdruck, dass dieser direkt und indirekt mehr als 1,7 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 5,8 Prozent des Grundkapitals halte. Und angesichts der Verpflichtung, die Hälfte der Netto-Tantiemen in eigene Papiere zu investieren, dürfte dieser Anteil auch zukünftig weiter steigen.Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV von 3,80 auf 3,40 Euro zurückgenommenen Kursziels der Aktienanalysten von GSC Research weise der Scherzer-Anteilschein aktuell ein Kurspotenzial von gut 18 Prozent auf.Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).6. Die Gesellschaft und/oder Organe und/oder maßgebliche Aktionäre dieser Gesellschaft sind an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research unmittelbar beteiligt.