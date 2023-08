Ein Bericht des Wall Street Journal, wonach Elon Musks SpaceX einen BTC-Bestand im Wert von 373 Millionen Dollar liquidiert habe, habe eine panische Reaktion des Kryptomarktes ausgelöst, obwohl Bitcoin bereits Verluste erlitten habe und zum Zeitpunkt der Nachricht um die 27.500 Dollar gehandelt worden sei.



Gleichzeitig würden On-Chain-Analysten darauf hinweisen, dass es derzeit keine Beweise für einen Bitcoin-Verkauf durch SpaceX gebe und der WSJ-Bericht in der Tat von einer "Abschreibung" des Wertes der von Musks Unternehmen gehaltenen BTC im Jahr 2022 spreche.



Gleichzeitig habe die SEC die gerichtliche Genehmigung erhalten, gegen das Verfahren gegen Ripple Labs Berufung einzulegen, was innerhalb weniger Stunden zu einem dynamischen Abschlag von fast 20% auf die Ripple-Kryptowährung geführt habe.



Die Liquidationen von Long-Positionen von Krypto-Bullen hätten sich laut Onchain-Daten bereits auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar belaufen, die größte Welle von Bullen-Liquidationen seit Juni 2022, als der Bitcoin-Preis auf 17.000 US-Dollar gefallen sei.



Auf dem Bitcoin-Chart sei der Kurs nach dem Unterschreiten des EMA-100-Durchschnitts in den Keller gegangen. Dennoch sei es erwähnenswert, dass der Abschlag auf der Höhe eines wichtigen Unterstützungsniveaus gestoppt worden sei, das sich aus früheren Tiefs und der unteren Grenze des 1:1-Systems ergebe. Wenn das Niveau von 25.250 USD gehalten werde, sei eine Rückkehr zum Wachstum nicht ausgeschlossen. Sollte der Kurs heute jedoch unter 24.750 USD fallen, könnte die Abwärtsbewegung an Stärke gewinnen. (18.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin fällt stark nach WSJ-Gerüchten, dass SpaceX seinen gesamten, 373 Mio. USD schweren Bitcoin-Bestand verkauft hat, so die Experten von XTB.Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt sei seit geraumer Zeit recht schwach, und die Volatilität sei auf dem niedrigsten Stand seit sieben Jahren geblieben. Wie erwartet, habe die Phase der Konsolidierung und Unsicherheit mit einem Anstieg der Volatilität geendet. Der Bitcoin-Kurs sei auf einer Welle negativer Nachrichten in die Nähe von 25.000 USD gesunken.Der gestrige Anstieg des Dollars habe den Bitcoin geschwächt, der während der Sitzung an der Wall Street rapide zu verlieren begonnen habe, auf einer Welle allgemeiner Risikoaversion.