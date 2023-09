Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,32 EUR -1,39% (07.09.2023, 16:56)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,315 EUR -1,02% (07.09.2023, 16:53)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (07.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Die Stahl-Industrie stehe für gut sieben Prozent aller Kohlenstoffdioxid-Emissionen auf der Welt. Kein Wunder, dass viele Stahl-Hersteller und -Bezieher versuchen wollen, klimaneutralen beziehungsweise "grünen Stahl" zu produzieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Große Pläne verfolge hierbei H2 Green Steel. Die Gesellschaft habe nun bei namhaften Investoren satte 1,5 Milliarden (!) Euro einsammeln können.Es handle sich laut dem Unternehmen um die größte Privatplatzierung in Europa, die in diesem Jahr durchgeführt worden sei. Mit den frischen liquiden Mitteln wolle H2 Green Steel das weltweit erste groß angelegte Stahlwerk im schwedischen Boden und dort Europas ersten Elektrolyseur im Gigawatt-Maßstab realisieren. Die Inbetriebnahme würden die Skandinavier für Ende 2025 anstreben.Vor allem lohne sich ein Blick auf die namhafte Investorenschar, die sich an der milliardenschweren Finanzspritze beteiligt habe. Demnach habe die Privatplatzierung der neue Investor Hy24 mit den bestehenden Investoren Altor, GIC und Just Climate geleitet. Ebenfalls neu an Bord seien Andra AP-fonden (AP2) und Temasek, der Staatsfonds von Singapur.Darüber hinaus würden auch bestehende Investoren die ambitionierten Ziele von H2 Green Steel unterstützen. Erneut hätten u.a. Kinnevik, Schaeffler, Hitachi Energy und die Wallenberg Investments Holdinggesellschaft FAM frisches Geld in die Green-Tech-Hoffnung gepumpt.Die Produktion von grünem Stahl gewinne rund um den Globus immer stärker an Bedeutung. H2 Green Steel könne sich hierbei auf viele Top-Investoren verlassen. Spannend bleibt indes, wer die Elektrolyseure für das Stahlwerk liefern wird, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: