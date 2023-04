Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (06.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Schaeffler-Aktie habe auf Wochensicht Verluste hinnehmen müssen und sei dabei am gestrigen Mittwoch unter die wichtige 7-Euro-Marke gerutscht. Am letzten Tag der verkürzten Handelswochen stünden jedoch Pluszeichen vor den Papieren des Autozulieferers. Grund sei eine überaus positive Analysten-Einschätzung.Das Analysehaus Warburg Research habe Schaeffler vor Zahlen zum ersten Quartal von "hold" auf "buy" hochgestuft und zugleich auch das Kursziel von 7,70 auf 9,50 Euro angehoben. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch 38 Prozent Aufwärtspotenzial.Trotz eines schwierigen Umfelds dürfte sich der Automobilzulieferer und Industriekonzern solide geschlagen haben, habe Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Günstige makroökonomische Bedingungen unterstellt, bestehe Aussicht auf einen besseren Ausblick des Unternehmens im weiteren Verlauf des Jahres.Die Schaeffler-Aktie gewinne am Donnerstag rund 1,5 Prozent auf 6,90 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben stehe nun die besagte 7-Euro-Marke im Weg, im Anschluss rücke das Anfang März markierte Mehrmonatshoch bei 7,38 Euro ins Blickfeld. Nach unten werde der Kurs durch die für den kurz- und mittelfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie solide abgesichert.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter im Cockpit sitzen und setzen in Sachen Aktienkurs auf höhere Umdrehungen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Schaeffler-Vorzugsaktie. (Analyse vom 06.04.2023)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link