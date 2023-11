unter folgendem Link.



Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,17 EUR +1,17% (23.11.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,145 EUR +1,48% (23.11.2023, 17:36)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Anfang Oktober habe der Herzogenauracher Konzern ein Übernahmeangebot für Vitesco abgegeben. 91 Euro je ausstehender Aktie bietet der fränkische Autozulieferer für den Regensburger Konkurrenten. Schaeffler habe nun bekanntgegeben, dass die Finanzierung der Übernahme gesichert sei und habe sich erneut positiv zu der angestrebten Vereinigung geäußert.Wie Schaeffler am Mittwoch mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben habe, sei nun die Finanzierung des Übernahmeangebots erfolgreich sichergestellt worden. Konkret hätten sich die vier Großbanken Bank of America, BNP Paribas, Citibank und Deutsche Bank zusammengeschlossen, um das Kapital für die Übernahme bereit zu stellen. Darüber hinaus seien weitere Tier-1-Banken an der Syndizierung beteiligt.Aus Unternehmenskreisen sei zu vernehmen gewesen, dass dies ein deutliches Zeichen sei. So habe Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und IT ausgeführt, dass die sehr positive Resonanz und die hohe Beteiligung von Banken ein Beleg für die beeindruckende Unterstützung und die überzeugende strategische Logik der Übernahme seien. Beide Unternehmen seien gemeinsam stärker.Mit der Vitesco-Übernahme erhoffe sich Schaeffler, in bei der Elektrifizierung des Portfolios schneller voranzukommen. Schaeffler tue sich beim Umbau in diese Richtung bisher schwer. Vitesco habe dagegen bereits erste Aufträge in der E-Antriebssparte verzeichnen können. Jedoch sei auch das Geschäft bei Vitesco noch sehr auf den Verbrennungsmotor fokussiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU