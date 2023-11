Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,24 EUR +0,19% (20.11.2023, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,25 EUR +0,67% (20.11.2023, 10:41)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (20.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Schaeffler mit den Q3-Zahlen nicht überzeugt habe, sei zuletzt wieder die Vitesco-Übernahme in den Fokus gerückt. Mit dem Konkurrenten wolle sich der Autozulieferer mehr Expertise in Sachen E-Mobilität einkaufen, was von einigen Kennern jedoch angezweifelt werde. Teile des Managements würden sich derweil optimistischer geben.Konkret habe Matthias Zink, Vorstand im Bereich Automotive Technologies, ein Zeichen gesetzt. Wie am Freitag aus einer Pflichtmitteilung hervorgegangen sei, habe der langjährige Schaeffler-Manager Anfang vergangener Woche insgesamt 20.000 Aktien des Zulieferers im Wert von rund 101.500 Euro eingesammelt. Zink scheine damit, Kurse im Bereich von 5,08 Euro für ein attraktives Niveau zu halten.Unterdessen habe es in der vergangenen Woche auch News bezüglich der angestrebten Vitesco-Übernahme gegeben. Wie Schaeffler mitgeteilt habe, bleibe der Konzern bei seinem Angebot hart und wolle nicht mehr als die bereits gebotenen 91 Euro je Aktie bezahlen. Vitesco-Investoren und CEO Andreas Wolf hätten im Vorfeld die Höhe des Angebots bemängelt. Der Kapitalmarkt scheine ebenfalls davon auszugehen, dass das Angebot nochmals nachgebessert werde, da die Aktie derzeit oberhalb der gebotenen 91 Euro notiere. Ob die Übernahme auf diesem Niveau zustande komme, bleibe abzuwarten. Vitesco-Aktionäre hätten bis zum 15. Dezember Zeit, das Angebot anzunehmen.Weder Vitesco ( ISIN DE000VTSC017 WKN VTSC01 ) noch Schaeffler seien derzeit laufende Empfehlungen des "Aktionär". Das Umfeld für Zulieferer sei - ebenso wie das für Autobauer - aktuell schwierig. Ob sich die Vitesco-Übernahme für Schaeffler in Sachen E-Mobiltät bezahlt mache, bleibe offen. Auch Vitesco setze noch zu großen Teilen auf das Auslaufmodell Verbrennungsmotor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link