Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (09.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Am Dienstag habe der Auto- und Industriezulieferer die Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der fränkische Konzern habe den Umsatz und das bereinigte Ergebnis deutlich gesteigert. Unter dem Strich sei aber weniger hängen geblieben als im Vorjahr. Der Nettogewinn sei mit 129 Mio. Euro unter den Vorjahreswert gefallen und auch hinter den von Experten erwarteten 155 Mio. Euro zurückgeblieben. Laut Schaeffler hätten hier Einmalkosten für das eingeleitete Sparprogramm und den Stellenabbau belastet. Zusammen mit dem weiterhin verhaltenen Ausblick lasse sich so auch der deutliche Abschlag bei der Schaeffler-Vorzugsaktie erklären.Im ersten Quartal habe Schaeffler Bestellungen i.H.v. 2 Mrd. Euro verbucht, davon rund 0,9 Mrd. Euro für die Elektromobilität. Für das Gesamtjahr habe sich der Konzern im Wachstumsgeschäft einen Auftragseingang von 2 bis 3 Mrd. Euro vorgenommen. Dennoch habe Finanzchef Claus Bauer die zurückhaltend formulierten Jahresziele lediglich bestätigt.Der verhaltene Ausblick auf 2023 störe die Anleger. Schließlich deute er auf eine Abschwächung des Geschäfts im Jahresverlauf hin. Die Schaeffler-Vorzugsaktie verliere aktuell rd. 7,6% und sei damit unter die 200-Tage-Linie bei 6,07 Euro gefallen. Ableger sollten an der Seitenlinie bleiben, bis sich das Chartbild wieder aufhelle, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:6,065 EUR -6,40% (09.05.2023, 16:11)