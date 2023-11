Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

4,99 EUR -3,29% (27.11.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

4,97 EUR -3,31% (27.11.2023, 11:53)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (27.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der Übernahmepoker zwischen Schaeffler und Vitesco sei um ein Kapitel reicher: Schaeffler habe am Montag das Angebot für den Konkurrenten auf 94 Euro erhöht. Zuvor habe es vonseiten des Konzerns geheißen, das ursprüngliche Gebot von 91 Euro sei fair und es gäbe keine Notwendigkeit für Änderungen. Weitere News gebe es auch zur geplanten Fusion.Konkret hätten die beiden Unternehmen den Abschluss einer Vereinbarung zur Firmenzusammenführung bekannt gegeben. Demnach sei sich auf eine Verschmelzung der Unternehmen geeinigt worden, Vitesco solle in Schaeffler aufgehen. Auf der Vitesco-Hauptversammlung würden die Anleger über dieses Vorgehen entscheiden. Damit sei ein wichtiger Meilenstein erreicht, so Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld.Weiter habe Schaeffler am Montag bekannt gegeben, das Übernahmeangebot für Vitesco zu erhöhen. Damit gebe der Konzern aus Herzogenaurach schlussendlich doch noch nach. Vitesco-Investoren und auch Manager hätten den Preis von 91 Euro je Aktie bemängelt. Unter anderem Vitesco-Chef Andreas Wolf habe das alte Angebot - zumindest aus mittel- bis langfristiger Perspektive - für zu niedrig gehalten. Anleger hätten im Vorfeld bereits mit einer Nachbesserung des Übernahmepreises gerechnet. Die Vitesco-Aktie sei am Freitag bei 94,65 Euro und damit relativ deutlich über den ursprünglich gebotenen 91 Euro aus dem Handel gegangen.Mit der angestrebten Übernahme wolle Schaeffler Synergien schaffen, aber vor allem in Sachen E-Mobilität einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Ob das jedoch gelinge, bleibe abzuwarten. Auch Vitesco setze aktuell noch stark auf den Verbrennungsmotor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: