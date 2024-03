Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,32 EUR -0,63% (14.03.2024, 19:14)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,31 EUR -0,63% (14.03.2024, 17:35)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitern ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (14.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der Automobil- und Industriezulieferer komme der Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco einen weiteren Schritt näher. Beide Konzerne hätten mit Zustimmung ihrer Aufsichtsräte einen Verschmelzungsvertrag geschlossen, wie am Mittwoch bekannt geworden sei. Vor allem Vitesco-Aktionäre dürften froh sein, wenn die Farce ein Ende habe. Diese sollten wie angekündigt für jedes ihrer Papiere 11,4 Schaeffler-Aktien erhalten. Ein gemeinsamer Bewertungsgutachter und der gerichtlich bestellte Verschmelzungsprüfer hätten das Umtauschverhältnis als angemessen bestätigt, habe es weiter geheißen. Damit der Deal zustandekomme, müssten die Anteilseigner beider Unternehmen noch zustimmen. Das dürfte aber eher Formsache sein. Die Aktionäre von Vitesco würden auf ihrer Hauptversammlung am 24. April abstimmen, die von Schaeffler am 25. April.Nachdem die Vitesco-Aktie zunächst mit einem Kurssprung von rund 20% auf das Übernahmeangebot reagiere und zwischenzeitlich bei 94 Euro notiert habe, falle sie am Donnerstag nach den Quartalszahlen sogar unter die 70-Euro-Marke.Vitesco habe 2023 einen Verlust von 96,4 Mio. Euro verzeichnet, nachdem es noch ein Jahr zuvor einen Gewinn von 23,6 Mio. Euro ausgewiesen habe. Ursache für den Verlust seien den Angaben zufolge v.a. hohe steuerliche Belastungen im Zusammenhang mit der Übernahme durch Schaeffler gewesen. Wie seit längerem angekündigt solle es allerdings dennoch für das vergangene Jahr die erste Dividende des Unternehmens i.H.v. 25 Cent je Aktie geben.Unter dem Strich habe sich die Übernahme durch Schaeffler, die bald abgeschlossen sein sollte, für Vitesco-Aktionäre nicht gelohnt. Beim aktuellen Stand des Papiers von Schaeffler komme man auf einen Gegenwert von rund 72 Euro pro Vitesco-Anteilsschein, was weniger sei als der Kurs vor dem Übernahmeangebot, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: