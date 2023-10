XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (30.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Schaeffler-Aktie (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Mit einem Minus von über 20% hebe die Schaeffler-Aktie im laufenden Jahr kein gutes Bild ab. Am Montag sei es für das Papier des fränkischen Automobilzulieferers infolge einer UBS-Studie in der Spitze um weitere 8% bergab gegangen. Die Schweizer Bank habe ihr Kursziel für die Schaeffler-Aktie von 6 auf 4,50 Euro deutlich gesenkt.Schaeffler kämpfe aktuell mit dem schwierigen Marktumfeld und dem Umstieg Richtung Elektromobilität. Von der Vitesco-Übernahme schienen sich Anleger nicht viel zu erhoffen, was ein Blick auf den Chart zeige. Das Papier notiere auf dem tiefsten Stand seit Oktober letzten Jahres. Ein Einstieg dränge sich nicht auf, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:4,886 EUR -2,77% (30.10.2023, 16:49)