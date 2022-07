XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,27 EUR -1,22% (14.07.2022, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,23 EUR -2,24% (14.07.2022, 12:51)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (14.07.2022/ac/a/nw)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sandbar Asset Management hebt Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Schaeffler AG weiter an:Die Shortseller von Sandbar Asset Management haben ihr Engagement in den Aktien des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) gesteigert.Die Finanzprofis von Sandbar Asset Management mit Sitz in London, England, haben am 12.07.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,99% auf 2,05% der Aktien der Schaeffler AG erhöht.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Schaeffler AG:2,05% Sandbar Asset Management AG (12.07.2022)