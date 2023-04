Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,635 EUR +0,84% (27.04.2023, 16:12)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (27.04.2023/ac/a/nw)



Mit dem Ausscheiden von Matriarchin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann sei in der vergangenen Woche eine Ära zu Ende gegangen. Unter ihrem Sohn Georg F. W. Schaeffler richte sich der Blick im fränkischen Unternehmen nun nach vorne und die Aktie könnte nach einem Rücksetzer wieder Fahrt aufnehmen.Auf der Hauptversammlung vor einer Woche sei die 81-jährige Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann endgültig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und habe sich in den Ruhestand verabschiedet. Der fünftgrößte deutsche Automobilzulieferer mit einem Jahresumsatz von knapp 16 Mrd. Euro und gut 80.000 Mitarbeitern stehe nun unter der Aufsicht ihres Sohnes Georg F.W. Schaeffler.Am Chart mache sich bisher keine Aufbruchsstimmung bemerkbar. Seit dem starken Kursanstieg im November 2022 konsolidiere der Aktienkurs von Schaeffler beim Unterstützungsniveau von 6,60 Euro. Anfang März habe ein neues Jahreshoch bei 7,39 Euro erreicht werden können. Die beiden Ausbrüche über die wichtige 7-Euro-Marke hätten sich aber bisher als nicht nachhaltig erwiesen. Nach unten sichere wiederum der GD200 bei 6,06 Euro ab.