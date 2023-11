XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

4,994 EUR +0,69% (13.11.2023, 17:16)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (13.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Schaeffler-Aktie (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Schaeffler-Aktie sei seit dem Börsengang im Jahr 2015 ein einziges Debakel. Das aktuelle Chartbild deute nicht auf Besserung hin. Auch die am vergangenen Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen hätten dem Aktienkurs keinen Aufwind verleihen können. Darauf sollten Trader jetzt vorbereitet sein.Das aktuelle Chartbild bleibe dem Horror-Kursverlauf seit dem IPO im Jahre 2015 treu. Ende Oktober sei der Kurs auf ein neues Jahrestief bei 4,64 Euro gefallen. Anfang November habe er die Unterstützung bei rund 4,944 Euro zurückerobern können. Solange der Kurs aber nicht über dem GD50 (5,26 Euro) schließen könne, bleibe der aktuelle Abwärtstrend intakt und es drohe ein erneutes Testen des Jahrestiefs.Sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht sei die Schaeffler-Aktie derzeit unattraktiv und sollte von Anlegern gemieden werden, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:5,00 EUR +0,12% (13.11.2023, 17:29)