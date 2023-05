Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (17.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Letzte Woche habe Schaeffler die Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert. Deutliche Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem EBIT hätten allerdings nicht genügt, um der Aktie frische Impulse zu verleihen. Im Gegenteil: Das Papier habe seit Veröffentlichung des Geschäftsberichts rund sieben Prozent verloren.Als einen der Gründe für den Abschlag habe "Der Aktionär" am Dienstag vergangener Woche den verhaltenen Ausblick auf das Restjahr ausgemacht. Diesen habe der Automobilzulieferer trotz des starken Auftaktquartals lediglich bestätigt.Als eher zurückhaltend stufe auch Michael Punzet, Analyst bei der DZ BANK, die Ziele für 2023 ein. In einer Studie vom Mittwoch habe der Experte diese als konservativ gewertet. Bei einer Fortsetzung der guten operativen Entwicklung im zweiten Quartal 2023 sei daher eine Prognoseanhebung bei der Vorlage des Halbjahresberichts möglich. Punzet rate daher zum Kauf der Aktie und sehe mit seinem Kursziel von 8,00 Euro noch über 30 Prozent Aufwärtspotenzial.Die von Bloomberg befragten Analysten würden für das zweite Quartal bei einem gleichbleibenden Umsatz von 4,2 Milliarden Euro ein leicht wachsendes bereinigtes EBIT auf 349 Millionen Euro erwarten. Schaeffler habe 2023 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent und somit eine Spanne von 16,6 bis 17,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die um Sondereinflüsse bereinigte Marge liege mit der Bloomberg-Vorhersage bei 8,1 Prozent und damit oberhalb der Zielspanne von 5,5 bis 7,5 Prozent. Demzufolge sei bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse eine Prognoseanhebung denkbar. Sollte der Fall tatsächlich eintreten, dürfte das der Aktie frischen Auftrieb verleihen und sie in Richtung des Konsenskursziels bei 7,40 Euro treiben.Die Aktie kämpfe im Moment mit der 200-Tage-Linie bei 6,09 Euro. Ein nachhaltiger Sprung über diese Marke würde ein technisches Kaufsignal darstellen.Allerdings bleibt ein Investment in den Automobilzulieferer spekulativ, weshalb maximal eine kleine Position eingegangen werden sollte, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link