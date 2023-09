ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (29.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Schaeffler-Aktie (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand um 7,38 EUR im April in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei das Papier auch unter den 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke gefallen und signalisiere damit übergeordnete Schwäche. Das bisherige Verlaufstief sei bei 5,11 EUR erreicht worden, seitdem befinde sich das Papier in einer Erholung und sei am Vortag mit einer langen bullischen Tageskerze bei 5,40 EUR aus dem Handel gegangen.AusblickDie Schaeffler-Aktie könnte die Aufwärtsdynamik vom Vortag auch am heutigen Freitag fortsetzen und Kurs auf den 50er-EMA im Tageschart bei 5,47 EUR nehmen. In der Folge sei dann eher mit wieder fallenden Kursen und einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Solange die Aktie unter der Ichimoku-Wolke bleibe, sei die Lage bärisch einzustufen. In der nächsten Abwärtsbewegung sollte dann das Verlaufstief bei 5,11 EUR unterschritten und die Marke von 5,00 EUR angelaufen werden. (Analyse vom 29.09.2023)Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:5,47 EUR +1,39% (29.09.2023, 09:04)XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:5,405 EUR +3,25% (28.09.2023, 17:35)