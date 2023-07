Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,415 EUR -1,72% (06.07.2023, 16:19)



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

5,42 EUR -1,09% (06.07.2023, 16:01)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



NASDAQ OTC-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran.



Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.



Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. (06.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Automobilzulieferer aus Herzogenaurach erweitere seine Entwicklungsaktivitäten und setze dabei auf Elektromobilität. Im slowakischen Kysuce öffne das Unternehmen die Pforten eines hochmodernen Entwicklungszentrums. Hier sollten bahnbrechende Produkte für die elektrische Zukunft des Automobilsektors entstehen.Schaeffler setze seine Expansionspläne in der slowakischen Region Kysuce eindrucksvoll um. Mit einer Investition in Test- und Laborflächen in Höhe von 20 Millionen Euro stärke das Unternehmen seine globalen Entwicklungsaktivitäten.Die Bedeutung dieses Projekts zeige sich auch in der Anzahl der Mitarbeiter vor Ort. Derzeit seien bereits rund 4.300 hochqualifizierte Fachkräfte bei Schaeffler in Kysuce beschäftigt, von denen mehr als 350 in der Entwicklung tätig seien.Darüber hinaus habe das Unternehmen große Pläne für die Zukunft: Bis 2025 sollten ganze 500 Entwickler am Standort arbeiten, um die Innovationskraft von Schaeffler weiter zu stärken. Besonders im Bereich der teil- und vollelektrifizierten Antriebe entstünden zahlreiche neue Stellen, darunter beispielsweise für E-Achsen und Hybridmodule.Da der Stochastik-Indikator bereits im überverkauften Bereich notiere, sei eine baldige Gegenbewegung wahrscheinlich. Anleger müssten jedoch mit einem Rücksetzer bis zum Juli-Tief 2022 bei 5,06 Euro rechnen.Auch wenn Schaeffler mit dem neuen Entwicklungszentrum ein positives Signal an die Anleger sende, sei das Chartbild alles andere als einladend. Neueinsteiger warten ein Kaufsignal im Stochastik-Indikator und einen erfolgreichen Test des Supports ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Schaeffler-Vorzugsaktie. (Analyse 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link