Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

243,00 EUR +0,21% (24.01.2024, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

243,00 EUR +0,41% (24.01.2024, 16:55)



ISIN Sartorius-Aktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Aktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Aktie:

SRT



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Aktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (24.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Sartorius habe ein schwieriges Jahr hinter sich. Zweimal hätten die Göttinger ihre Prognosen senken müssen - jetzt stünden am 26. Januar die Zahlen an. Investoren sollten sich auch auf eine Aktualisierung der Mittelfristziele einstellen.Nach dem Auftragsboom in der Corona-Zeit habe die Investitionslaune in wichtigen Abnehmerbranchen dauerhaft geschwächelt. In den ersten neun Monaten sei der Auftragseingang des DAX-Konzerns um fast ein Drittel eingebrochen. Erste Erholungstendenzen habe Sartorius jedoch zum Ende des Q3 vor allem in der Biotech-Sparte beobachtet, wobei sich dieser Trend nach Unternehmensangaben auch in Q4 fortsetzen sollte.Für 2023 habe die Führungsetage daher zuletzt einen Umsatzrückgang von 17 Prozent prognostiziert. Davon sollten etwas über 28 Prozent als bereinigtes EBITDA hängen bleiben. Im Vorjahr habe die EBITDA-Marge noch bei 33,8 Prozent gelegen.Auch die Analysten am Markt hätten sich auf einen deutlichen Umsatz- und Ergebniseinbruch eingestellt. Sie würden mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. Euro rechnen, das wären rund 19 Prozent weniger als im Vorjahr. Das EBITDA dürfte demnach um fast ein Drittel auf 940 Mio. Euro schrumpfen. Die entsprechende Marge dürfte 27,6 Prozent betragen.Auch bei Experten werde die Delle im vergangenen Jahr als vorübergehender Einbruch gesehen. So sollten die Erlöse 2024 laut den Analysten zumindest wieder etwas anziehen, um dann 2025 mit 4,15 Mrd. Euro in etwa wieder das Niveau aus dem Jahr 2022 zu erreichen. Für 2026 werde dann ein Sprung auf 4,7 Mrd. Euro erwartet. Damit würde Sartorius seinen ursprünglichen Mittelfristzielen jedoch deutlich hinterherhinken - trotz des Rückenwinds in der Corona-Pandemie.Noch vor rund einem Jahr habe Sartorius seine Umsatzprognose für die Zeit bis 2025 wegen Preiserhöhungen auf 5,5 Mrd. Euro aufgestockt. Doch spätestens im vergangenen Herbst war nach dem schwachen Geschäftsverlauf von konkreten Zahlen keine Rede mehr, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Mit Material von dpaAFX.