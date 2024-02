Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

333,00 EUR +0,42% (07.02.2024, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

333,30 EUR -1,83% (07.02.2024, 09:48)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Kapitalmaßnahme habe die Aktie von Sartorius zunächst deutlich unter Druck gebracht. Die Aktie habe sich aber zuletzt bereits deutlich wieder erholen können und notiere auf der Handelsplattform Tradegate derzeit gut drei Prozent im Plus. Der Pharma- und Laborausrüster wolle seine Verschuldung mit dem Verkauf eigener Vorzugsaktien senken und die strategische Flexibilität solle gestärkt werden, heiße es.Sartorius habe die Platzierung von 613.497 derzeit durch die Gesellschaft gehaltenen Vorzugsaktien unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre abgeschlossen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Vorzugsaktien seien zu einem Preis von 326,00 Euro pro Aktie platziert worden. Der Bruttoerlös betrage demnach rund 200 Millionen Euro. Die Platzierungs-Vorzugsaktien seien ausschließlich an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und verkauft worden.Davon unabhängig habe Sartorius' französischer börsennotierter Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech (SSB) eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 5.150.215 neue SSB-Aktien im Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro platziert worden seien. Sartorius habe sich an der SSB-Kapitalerhöhung beteiligt, indem sie 1.716.739 neue SSB-Aktien im Gesamtvolumen von rund 400 Millionen Euro zum Platzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erworben habe. SSB wiederum wolle mindestens 800 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen bei ihrer deutschen Muttergesellschaft tilgen.Der Schritt dürfte sich langfristig positiv für Sartorius auswirken. Aus charttechnischer Sicht ein positives Signal wäre der Sprung über das bisherige Jahreshoch. Unterstützung erhält die Aktie von der 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu Sartorius. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: