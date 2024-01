XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

316,10 EUR -1,47% (05.01.2024, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (08.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützung um 216 EUR mit dem Verlaufstief vom 31. Oktober bei 215,30 EUR in einem Aufwärtstrend und konnte im bisherigen Verlaufshoch vom 20. Dezember 350,40 EUR erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge sei die Aktie dann abgesackt und habe eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend eingeleitet. Dabei habe das Papier am Freitag den 50er-EMA erreicht, sei hier wieder nach oben abgeprallt und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.AusblickDie Sartorius-Aktie könnte die bullische Tageskerze vom Freitag mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Montag bestätigen und vor einem weiteren Hochlauf stehen. Die ersten Anlaufmarken auf der Oberseite wären dabei dann der 200er-EMA bei 325,80 EUR sowie der 10er-EMA um 328,95 EUR. Eintrüben würde sich die Lage für die Aktie hingegen mit einem Kursrutsch unter den 50er-EMA bei 308,29 EUR. In diesem Fall wäre ein weiterer Kursrückgang zur Marke von 300 EUR zu erwarten. (Analyse vom 08.01.2023)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:316,70 EUR +0,22% (08.01.2024, 08:40)