Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

346,70 EUR +4,49% (02.01.2024, 11:48)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

346,50 EUR +3,99% (02.01.2024, 11:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (02.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Bank JP Morgan habe zum Jahresstart einige Pharma- und Gesundheitswerte genauer unter die Lupe genommen. Drei europäische Titel befänden sich auf der Kaufliste: Novo Nordisk, AstraZeneca und Sartorius. Die Aktie des Laborausrüsters habe sogar den Status "positive catalyst watch" erhalten. Das Papier von Sartorius starte dementsprechend gut ins neue Jahr. Mit einem Plus von 3,9 Prozent sei die Aktie der derzeit beste Wert des Tages im DAX.Die US-Bank JP Morgan erwarte positive Nachrichten, wenn Sartorius am 26. Januar seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentliche. JP Morgan-Analyst Richard Vosser habe den Sartorius-Aktien den Status "positive catalyst watch" vergeben, rechne also mit Auftrieb durch die Resultate. Gut ankommen dürften eine anhaltende Erholung der Auftragslage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) sowie der Ausblick auf 2024, laute seine These. Er habe dabei auf Markterwartung eines relativ geringen Wachstums in der BPS-Sparte im Jahr 2024 verwiesen. Außerdem gehe er davon aus, dass mittelfristige Ziele bis ins Jahr 2028 die jüngste positive Entwicklung der Aktien aufrechterhalten dürften. Seit dem Oktober-Tief hätten diese mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen. Das Votum für Sartorius laute weiter "overweight" mit einem Kursziel von 315 Euro."Overweight" vergebe JPMorgan auch für Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) und AstraZeneca. Bei Novo Nordisk sehe Vosser mit Blick auf die anstehenden Quartalsergebnisse ein Kursziel von 850 Dänischen Kronen. Novo Nordisk werde die Zahlen am 31. Januar veröffentlichen. Der Pharmakonzern dürfte solide Kennziffern und positive Kurstreiber mit Blick auf seine Medikamentenentwicklung ausweisen. Vosser fürchte jedoch, dass negative Währungseffekte die Erwartungen für 2024 dämpfen könnten. Bei AstraZeneca liege das Kursziel von JP Morgan bei 13.000 Pence.Bei Sartorius hat sich die Lage zuletzt wieder deutlich aufgehellt, aus charttechnischer Sicht ist der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: