XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

370,00 EUR +3,47% (27.07.2023, 11:37)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (27.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius hat erneut ein schwaches Quartal hinter sich - die Kunden bauen weiter Lagerbestände ab - AktienanalyseEine schwächere Nachfrage und höhere Kosten haben dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) im ersten Halbjahr einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um knapp 16 Prozent auf 1,74 Mrd. Euro sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 26 Prozent auf 517 Mio. Euro geschrumpft. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn habe sich sogar um etwa 40 Prozent auf 202,5 Mio. Euro verringert. Keine guten Neuigkeiten auch zum Auftragseingang. Dieser sei gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel eingebrochen."Die erste Jahreshälfte war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt. Kunden haben ihre Lagerbestände weiter abgebaut und waren infolge freier Kapazitäten zurückhaltender bei Investitionen", so CEO Joachim Kreuzburg. Anleger hätten relativ gelassen reagiert. Kreuzburg habe die Börse bereits vor rund einem Monat auf schwache Geschäfte eingestimmt - und die Umsatz- und Margenprognose für 2023 daher deutlich zusammengestrichen (siehe ZJ 24/2023). Diese gesenkten Ziele habe der Manager nun bekräftigt. Zudem habe er eine schrittweise Belebung der Auftragslage im Verlauf der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt. Ob es wirklich so komme, bleibe abzuwarten.Anleger dürften vorerst wohl weiter auf der Hut bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:371,30 EUR +3,72% (27.07.2023, 11:52)