XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

336,10 EUR -1,41% (01.02.2024, 15:47)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (01.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius blickt auf ein schwieriges Jahr zurück - AktienanalyseDer Pharma- und Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) blickt auf ein schwieriges Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil sich die Kunden nach dem Corona-Boom der Vorjahre mit Bestellungen zurückgehalten hätten, sei der Auftragseingang vorläufigen Berechnungen zufolge 2023 im Jahresvergleich um fast 24 Prozent auf knapp 3,2 Mrd. Euro eingebrochen. Der Umsatz sei um 19 Prozent auf rund 3,4 Mrd. Euro gesunken. Kräftige Einbußen auch beim Ergebnis. Das bereinigte EBITDA habe mit knapp 963 Mio. Euro fast ein Drittel unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Marge habe sich entsprechend um 5,5 Prozentpunkte auf 28,3 Prozent verschlechtert. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss habe sich um fast die Hälfte auf 339 Mio. Euro verringert."2023 war ein sehr ungewöhnliches und herausforderndes Jahr in unserer Industrie", habe Konzernchef Joachim Kreuzburg gesagt, habe aber betont: "Da viele Kunden mit ihren Lageroptimierungen inzwischen weiter fortgeschritten sind, belebt sich das Geschäft seit dem Ende des dritten Quartals, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Verlauf des Jahres 2024 schrittweise verstärken sollte."Für das laufende Jahr stelle der Manager daher ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie eine Marge von etwas über 30 Prozent in Aussicht. Auch was die Entwicklung über 2024 hinaus angehe, gebe sich der Firmenlenker zuversichtlich: Bis 2028 erwarte Kreuzburg ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über zehn Prozent pro Jahr, die Marge solle auf etwa 34 Prozent zulegen. (Ausgabe 04/2024)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:336,70 EUR -1,00% (01.02.2024, 15:54)