Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

368,30 EUR +0,16% (16.08.2023, 18:55)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

369,80 EUR -0,03% (16.08.2023, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (16.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nach einer enttäuschenden ersten Jahreshälfte seien die Vorzüge von Sartorius auf Erholungskurs. Damit das für den Rest des Jahres auch so bleibe, müssten sich die Käufer jetzt ins Zeug legen, denn die Aktie stehe zum zweiten Mal vor einer wichtigen Hürde.Enttäuschende Quartalszahlen, eine gekappte Jahresprognose und ein hartnäckiger Abwärtstrend: Im ersten Halbjahr hätten Anleger des Göttinger Pharma- und Laborzulieferers nur wenig zu lachen gehabt. Pünktlich zum Start der zweiten Jahreshälfte hätten die Käufer jedoch an der äußerst wichtigen Horizontalunterstützung bei 300 Euro zugegriffen. Die erfolgreiche Verteidigung der Unterstützung nicht unbemerkt geblieben. Es seien unter beachtlichen Handelsvolumen Anschlusskäufe gefolgt, sodass das Papier mehrere neue Verlaufshochs hätten markieren und die Ende April gerissene Kurslücke schließen können.Der Lückenschluss sei gleichbedeutend mit dem Vordringen in den Widerstandsbereich zwischen 370 und 380 Euro gewesen. Dieser müsse für weitere Gewinne zwingend geknackt werden, andernfalls drohe ein empfindlicher Rücksetzer.Ein erster Ausbruchsversuch Ende Juli sei trotz hoher relativer Stärke und großen Momentums gescheitert, die Aktie habe zunächst an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurückgesetzt und sei hier auf neues Kaufinteresse gestoßen. Aktuell laufe ein weiterer Ausbruchsversuch. Der müsse aber sowohl mit einer geringeren Trendstärke als auch niedrigeren Handelsvolumen auskommen. Damit stünden die Chancen auf einen Erfolg schlechter als noch vor drei Wochen. Die Käufer müssten sich also kräftig ins Zeug legen und dürften jetzt nicht locker lassen, andernfalls würden sie das Long-Setup der Aktie zu verspielen drohen.Nach einem ersten gescheiterten Ausbruchsversuch würden die Bullen in den Vorzügen von Sartorius jetzt eine zweite Chance erhalten, müssten dabei aber mit niedrigeren Umsätzen und einem schwächeren Trend auskommen. Rückenwind komme jedoch von der defensive Werte begünstigenden Saisonalität.Sollte sich die Hürde zwischen 370 und 380 Euro als zu hoch erweisen, müssten sich Anleger auf einen Rücksetzer in den Bereich von 340 bis 320 Euro gefasst machen. "Der Aktionär" empfehle aktuell einen Stopp von 280 Euro, der angesichts der zuletzt guten Kursentwicklung auf 300 Euro nachgezogen werden könne, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link