Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (19.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius habe nach einem starken ersten Halbjahr zwar auch im dritten Quartal hohe Zuwächse bei Umsatz- und Gewinn verzeichnet. Für den Rest des laufenden Jahres trete der Chef des Pharma- und Laborausrüsters beim Umsatz allerdings etwas auf die (Euphorie-)Bremse. Die Enttäuschung bei den Anlegern sei groß.Vor allem die Biotechnologiesparte von Sartorius habe einen Boom durch Corona erlebt, doch die entsprechende Nachfrage normalisiere sich dort dem Vernehmen nach recht zügig. Entsprechend habe der Auftragseingang im vergangenen Quartal konzernweit mit 952 Millionen Euro um 14 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Seinerzeit sei die Nachfrage nach Sartorius-Produkten noch stark durch Hersteller von Corona-Impfstoffen angetrieben worden. Zudem hätten Kunden ihr Bestellverhalten geändert und gleich größere Aufträge vergeben und weiter im Voraus platziert als üblich.Abseits der Pandemie würden die Geschäfte des DAX -Konzerns aber weiter brummen. Vor allem der Bereich der Bioanalytik sei zuletzt sehr stark gelaufen, heiße es in einer entsprechenden Mitteilung. Und auch im Laborgeschäft mit Produkten wie etwa Pipetten und Waagen laufe es zurzeit rund. Der Umsatz sei somit von Juli bis September 2022 im Vorjahresvergleich um gut 17 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro geklettert, wozu auch Übernahmen in gewissem Maße beigetragen hätten. Positive Wechselkurseffekte bei der Umrechnung in Euro hätten das Wachstum deutlich begünstigt, währungsbereinigt habe das Umsatzplus noch rund neun Prozent betragen.Seine Ergebnisse habe Sartorius unterdessen konzernweit erneut weiter verbessern können: Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) habe sich um knapp 14 Prozent auf 354 Millionen Euro erhöht und die entsprechende Marge habe mit 33,6 Prozent im Rahmen der beibehaltenen Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr gelegen: Sartorius peile für 2022 eine Marge von rund 34 Prozent an, und damit in etwa das Vorjahresniveau. Im vergangenen Quartal sei der Gewinn auch unter dem Strich deutlich geklettert: Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss habe um 45 Prozent auf zirka 154 Millionen Euro angezogen.Zahlen und Ausblick würden nicht reichen, um die hohen Erwartungen der Analysten und Investoren zu erfüllen. Kurzfristig scheine die Luft aus der Aktie zwar vorerst raus. Mittel- und langfristig sollte Sartorius allerdings weiter auf dem profitablen Wachstumspfad bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link