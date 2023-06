Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

525,80 EUR -2,09% (20.10.2021, 11:40)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

524,00 EUR -2,24% (20.10.2021, 11:27)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Der Göttinger Laborausrüster habe am vergangenen Freitagabend die Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung geschockt. Viele Analysten würden seitdem ihre Kursziele für die Sartorius-Aktie zusammenstreichen, darunter auch Berenberg. Die Privatbank sehe dennoch auf dem derzeitigen Niveau eine gute Einstiegschance. So stufe sie die Vorzüge von Sartorius fortan mit "buy" ein (zuvor "hold"), das Kursziel belaufe sich auf 390 Euro nach 448 Euro zuvor.Am Montag, dem ersten Handelstag nach der Gewinnwarnung, sei das Papier zeitweise unter die enorm wichtige Marke von 300 Euro gerutscht, habe diese jedoch im Tagesverlauf zurückerobern und darüber schließen können. Die Hochstufung von Berenberg dürfte die Stabilisierung auf dem Kursniveau unterstützen.Die Sartorius-Vorzüge schienen die wichtige Chartmarke zunächst verteidigen zu können. Langfristig ausgerichtete Anleger könnten auf dem derzeitigen Kursniveau wieder einen Fuß in die Tür stellen. Ein bewusst eng gesetzter Stoppkurs bei 280 Euro sichere vor größeren Verlusten nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: