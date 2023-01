Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Laborzulieferer Sartorius wolle auch in den kommenden Jahren weitere Übernahmen tätigen. Die Strategie mit durchschnittlich zwei Akquisitionen pro Jahr solle fortgesetzt werden, habe Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wir analysieren laufend mögliche Akquisitionskandidaten." Durch sie gewinne das Unternehmen Know-how hinzu."Wir kaufen ja nicht große Unternehmen, um Marktanteile zu kaufen", so Kreuzburg. "Sondern wir zielen darauf, Technologien hinzuzunehmen, die unser Angebot verbreitern und uns damit noch relevanter für unsere Kunden machen." Ziel sei es generell, die Entwicklung und die Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und die Kosten dafür zu senken. Unter anderem gehe es darum, Testverfahren für neue Wirkstoffe zu beschleunigen, etwa durch Automatisierung. "Das ist heute erst sehr begrenzt möglich."Der Chef des Laborzulieferers Sartorius vermute, dass fehlende Arbeitskräfte künftiges Wachstum begrenzen könnten. "Ich glaube, die Grenze des Wachstums ist tatsächlich vielfach auf der Arbeitskräfte-Seite zu erwarten", so Joachim Kreuzburg. Der Fachkräftemangel habe sich mittlerweile zu einem Arbeitskräftemangel ausgedehnt. Das sei auch für Sartorius eine Herausforderung.Automatisierung sei deshalb nicht, wie teilweise in der Vergangenheit, nur als Arbeitsplätze-Killer sondern auch als ein Wertschöpfungsmotor zu sehen. Der Druck, auf derartige Lösungen zu setzen, werde in den kommenden Jahren zunehmen. Schließlich sei der Arbeitskräftemangel auch im Ausland ein Problem, etwa in China oder den USA. "Wir werden das auch in relativ absehbarer Zeit in China sehen, wenn man sich die Demografie dort anschaut.""Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Sartorius zuversichtlich. Vorsichtige Anleger warten allerdings ein klares charttechnische Signal ab, so Marion Schlegel. Der Sprung über die 200-Tage-Linie bei rund 375 Euro wäre ein solches. Nach unten sichere ein Stopp unterhalb des Jahrestiefs von 293,30 Euro bei 280 Euro ab. (Analyse vom 02.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link