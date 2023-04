XETRA-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sartorius habe enttäuschende Zahlen vorgelegt. Die Aktie notiere deutlich im Minus. Der Umsatz habe im 1. Quartal 903 Mio. Euro betragen, was einem Minus von 13% entspreche. Der operative Gewinn habe einen Rückgang von 22% verbucht. Der Börsenexperte verweise dabei aber darauf, dass das an jenem Quartal gemessen werde, in dem Corona-Effekte im Konzern besonders stark ausgefallen seien. Das Bild sei also ein bisschen verzerrt.Sartorius sei der beste Wert im DAX in den vergangenen 20 Jahren gewesen, so der Aktienprofi. Der Konzern habe es nämlich verstanden, alle Jahre kontinuierlich zu wachsen. Jetzt bekomme man einen kleinen Dämpfer, d. h. es gebe eine Normalisierung nach den Corona-Effekten. Der Kursrückgang könnte dazu genutzt werden, um an einem schwächeren Tag zuzugreifen oder man könnte eine Trendwende abwarten. Langfristig ist Sartorius jedoch ein Bomben-Papier, mit dem Anleger dick Geld verdienen konnten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Sartorius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:344,80 EUR -10,60% (20.04.2023, 12:49)