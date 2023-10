Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (19.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius sei am heutigen Donnerstag der Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX. Das Papier gewinne nach der Vorlage der endgültigen Zahlen 6,6 Prozent auf 271,00 Euro und führe damit die Gewinnerliste vor SAP und Merck KGaA an. Damit könne sich das Papier von seinen jüngsten Tiefständen erholen, die es nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche erreicht habe."In den nächsten Quartalen wird sich die Erholung nur langsam durchsetzen", habe Konzernchef Joachim Kreuzburg am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen gesagt. Dennoch seien die Göttinger zuversichtlich, wieder zu Wachstum zurückkehren zu können. Die langfristigen Aussichten seien dank einer alternden Bevölkerung und der zunehmenden Bedeutung von Biopharmazeutika positiv, habe der Sartorius-Lenker betont. "Und wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, daran zu partizipieren."In den ersten neun Monaten sei der Auftragseingang bei den Göttingern noch um fast 30 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro eingebrochen. Erste Erholungstendenzen hätten sich den Angaben zufolge im dritten Jahresviertel jedoch in der Biotechnologiesparte gezeigt. Dort seien die Order zwar weiter zurückgegangen, jedoch nicht mehr so stark wie in den beiden Vorquartalen. Laut JP Morgan-Experte Richard Vosser habe die Sparte damit weit besser abgeschnitten als befürchtet. Das habe die Anleger wieder zuversichtlicher gestimmt.Sartorius habe in der vergangenen Woche seine Ziele für das laufende Jahr ein zweites Mal gekappt und rechne mittlerweile mit rückläufigen Umsätzen und Margen im Vergleich zum Vorjahr. Nach einem Auftragsboom in der Corona-Zeit schwächele die Investitionslaune in den Abnehmerbranchen nun schon länger als ursprünglich vom Management angenommen. Viele Kunden würden noch immer ihre Bestände abbauen, die sie aus Sorge vor Lieferengpässen kräftig aufgefüllt hätten. Zudem hätten bereits im Corona-Boom viele Unternehmen stark investiert und Kapazitäten hochgefahren, weswegen sie nun zögerlich mit weiteren Ausgaben seien, so Kreuzburg. Dies habe Sartorius im vergangenen Quartal vor allem in der Laborsparte in China zu schaffen gemacht, aber auch in den USA sei die Nachfrage gedämpft gewesen. "Wir haben so damit nicht gerechnet."Die Aktie von Sartorius sei mit dem jüngsten Kurseinbruch unter die wichtige Unterstützung in Form das 52-Wocchentiefs bei 291,90 Euro und unter den vom AKTIONÄR empfohlenen Stopp bei 280,00 Euro gerutscht.Anleger sollten eine klare Trendwende abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Sartorius-Vorzugsaktie. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht zunächst die Rückeroberung der 300-Euro-Marke. (Analyse vom 19.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)