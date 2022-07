ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (14.07.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) charttechnisch unter die Lupe.Gegenüber dem Allzeithoch vom November 2021 sei die Sartorius-Vorzugsaktie um mehr als die Hälfe eingebrochen. Die Kurswende sei dann Ende Juni exakt an jenem langfristigen Aufwärtstrend gekommen, der Ende 2017 begonnen habe und zudem durch das Tief von Anfang 2019 definiert werde. Zurzeit verlaufe die Trendgerade ziemlich genau an der 300-Euro-Marke. Wer also in den DAX-Wert einsteige, platziere den Stoppkurs leicht darunter. Trader, die weniger riskieren wollten, könnten sich alternativ an der soliden Unterstützungszone orientieren, die bereits um 344/355 Euro auszumachen sei. Das dortige waagerechte Niveau werde von den mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitten der vergangenen 38 und 55 Börsentage verstärkt. Wohlgemerkt gebe es bei der Aktie auch ein prozyklisches Kaufsignal, denn mit dem jüngsten Zweimonatshoch sei nicht nur die waagerechte 380er-Barriere überwunden worden, sondern ebenso ein fünfmonatiger Abwärtstrend gebrochen. Der nächste auffällige Widerstand sei um 430/440 Euro auszumachen, wo sich das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle sowie die 200-Tage-Linie befinden wprden. Das Kursziel würden sie bei 470 Euro und damit im Bereich der 61,8-Prozent-Fibonacci-Marke platzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:380,10 EUR -0,42% (14.07.2022, 08:24)XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:380,90 EUR -0,86% (13.07.2022, 17:35)