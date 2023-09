Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (20.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Seit über einem Jahr stecke die Sartorius-Aktie in einer Seitwärtsbewegung fest. Zuletzt habe der DAX-Wert jedoch ein Doppeltop ausgebildet, was grundsätzlich negativ zu werten sei. Sorgenfalten treibe zudem der Bruch des GD50 auf die Stirn, zumal ein Versuch, den gleitenden Durchschnitt zurückzuerobern, erfolglos geblieben sei. Immerhin habe die Aktie eine Unterstützung verteidigen können.Positiv aus Sicht der Aktionäre sei, dass sich die Sartorius-Vorzüge über der Marke von 317,50 Euro hätten halten können. Sollte der Kurs weiter steigen, wären die ersten Hürden der GD50 (351 Euro) und der GD200 (366,70 Euro). Mit einem Durchbrechen des Widerstands bei 380 Euro würde ein starkes Kaufsignal erzeugt werden.Sollte die Sartorius-Aktie aner die Unterstützung bei 317,50 Euro unterschreiten, liege das Tief der Handelsspanne bei 291,90 Euro als nächste Anlaufmarke auf der Hand. Werde auch diese Marke durchbrochen, würden weitere Verluste bis zur 261,60-Euro-Marke drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Aktie: