XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

401,00 EUR +1,06% (20.01.2023, 10:45)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (20.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Der Pharma- und Laborzulieferer lege am Donnerstag (26. Januar) seine vorläufigen Ergebnisse für 2022 vor. Die Mehrheit der Analysten erwarte solide Kennziffern, zumal sich das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte abzeichne. Es gebe aber auch skeptische Stimmen. Fast noch wichtiger als die Jahreszahlen sei den Experten der Ausblick auf 2023."Der Aktionär" rechne mit einem soliden Zahlenwerk. Charttechnisch habe sich das Bild bei der Sartorius-Vorzugsaktie zuletzt etwas aufgehellt. Auch wenn der Wert kein Schnäppchen sei, bleibe der Titel langfristig hochinteressant. Anleger mit Weitblick könnten bei Schwäche weiter zugreifen. Ein Stopp bei 280 Euro sichere vor größeren Verlusten nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:400,70 EUR +0,93% (20.01.2023, 10:40)