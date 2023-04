Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (21.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Sartorius habe ein schwaches erstes Quartal abgeliefert. Nach der Zahlenvorlage am Donnerstag hätten die Marktteilnehmer die im DAX gelisteten Vorzüge ( ISIN DE0007165631 WKN 716563 ) abgestraft. Nach weiteren anfänglichen Verlusten könne sich der Wert am Freitag allerdings wieder fangen - Unterstützung gebe es vonseiten der Analysten.Deutsche Bank Research habe das Votum für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebniskennziffern hätten die Erwartungen weit verfehlt, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Auch der Auftragseingang des Labor- und Pharmaausrüsters habe enttäuscht. Zumindest habe Sartorius die Jahresziele bestätigt.Indes habe die Credit Suisse das Kursziel für die Aktie der Göttinger um 20 auf glatt 400 Euro reduziert, das Rating laute weiterhin "Neutral". Der Pharma- und Laborausrüster habe im ersten Quartal die Markterwartungen deutlich verfehlt, habe Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Sorge mache die Nachfrage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS). Lunn betone hier zwar die guten langfristigen Perspektiven, Investoren dürften vorerst aber vorsichtig auf Anzeichen einer Erholung im zweiten Halbjahr warten.Die Analysten von Alsterresearch dagegen sähen den fairen Wert der Sartorius-Aktie nur bei 320 Euro. Jedoch hätten die Experten nach der Zahlenvorlage ihre Verkaufsempfehlung aufgegeben, fortan laute das Rating "Hold".DER AKTIONÄR habe bereits mit einem schwachen Jahresauftakt gerechnet. Nun richte sich der Blick auf das zweite Halbjahr, in dem das Geschäft von Sartorius wieder an Fahrt aufnehmen sollte.Die Sartorius-Aktie bleibt für Anleger mit Weitblick trotz angeschlagenem Chartbild ein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)