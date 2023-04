Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (13.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einer Woche (20. April) werde der Göttinger Laborzulieferer Sartorius seine Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen. Im Vorfeld des Quartalsberichts würden die Analysten der Privatbank Berenberg mit einer Kurszielsenkung reagieren und auf ein zurückliegendes schwaches Quartal des DAX -Unternehmens hinweisen.Laut Analyst Odysseas Manesiotis spiegele sich der schwache Jahresauftakt von Sartorius nicht im Konsens wider. Berenberg rechne mit einem Umsatzrückgang von zwei Prozent auf 1,015 Milliarden Euro und einem EBITDA in Höhe von 342 Millionen Euro. Die dazugehörige Marge würde sich dann auf 34 Prozent belaufen. Manesiotis erwarte, dass Sartorius seine Ziele für 2023 bestätigt. "Wir gehen von einem schwachen Jahresbeginn aus, wobei sich die Auftragslage und die Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr 2023 verbessern werden", so Manesiotis.In seinem jüngsten Bewertungsmodell berücksichtige der Analyst die Auswirkungen der angekündigten Polyplus-Übernahme, Wechselkursschwankungen und die jüngsten Kommentare der Wettbewerber. Daraus resultiere eine Kurszielreduzierung von 493 auf 448 Euro, das Votum laute unverändert "hold"."Der Aktionär" bleibt langfristig positiv gestimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Sartorius-Aktie. Stopp für die favorisierte Vorzugsaktie ( ISIN DE0007165631 WKN 716563 ): 360 Euro. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Aktie: