Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius senke nach einem rückläufigen Geschäft in den ersten neun Monaten seine Jahresprognose. Beim Umsatz sei nun mit einem Minus von etwa 17 Prozent zu rechnen, habe das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. Bisher sei Sartorius von einem Rückgang im "im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich" ausgegangen.Die operative EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) solle noch etwas über 28 Prozent erreichen nach bisher rund 30 Prozent. Im Vorjahr seien 33,8 Prozent erzielt worden.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sei der Umsatz von Sartorius um Wechselkurse bereinigt um 16 Prozent auf gut 2,5 Milliarden Euro gesunken. Das operative EBITDA sei von gut einer Milliarde Euro auf 733 Millionen Euro gefallen. Die entsprechende Marge habe bei 29 nach 33,8 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen.Die Sparte Bioprocess Solutions habe unter dem nach Pandemieende länger als erwartet andauernden Lagerbestandsabbau gelitten, habe es weiter geheißen. Hinzu gekommen seien relativ niedrige Produktionsniveaus bei einigen Kunden, das entfallende Russlandgeschäft sowie eine insgesamt gedämpfte Investitionstätigkeit von Kunden vor allem in China und den USA. Die Sparte Lab Products & Services habe ebenfalls eine verstärkte Kaufzurückhaltung aus der Pharmabranche in diesen Ländern verkraften müssen.An der Börse seien die Neuigkeiten nicht gut angekommen. Der Kurs der Sartorius-Vorzugsaktie sei auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 6 Prozent auf 300,00 Euro abgesackt. Damit rücke jetzt das 52-Wochentief bei 291,90 Euro wieder in den Fokus. Ein Rutsch darunter wäre ein klares negatives Signal für die Aktie.Anleger sichern sich mit einem Stopp knapp darunter bei 280,00 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Sartorius-Vorzugsaktie. (Analyse vom 13.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)