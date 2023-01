Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

410,10 EUR -2,52% (30.01.2023, 13:38)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

410,50 EUR -1,98% (30.01.2023, 13:40)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (30.01.2023/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positiv hätten, so die Analysten von EQUI.TS GmbH, die Q4/22-KPIs überrascht (Umsatz/Orders/EBITDA-Marge (nom.; YoY): +15,4% -10,1%/+385 BP). Folglich würden sie die Schätzungen anheben, denn auch die "25er Aspiration" sei - im Wesentlichen wegen der Inflation und somit nicht die Margenzielsetzung, sondern nur die Topline, - um 10% angehoben worden. Die Treiber im FY 23 sähen die Aktienexperten aus Frankfurt/M in anhaltend hohem Innovationstempo und stärkeren Akquisitionen, zumal das Göttinger Unternehmen für FY23 nicht mehr mit Rückenwind aus der (COVID-)Sonderkonjunktur kalkulieren könne.Die Researcher würden ihre Jahreserwartung für FY 23 folgendermaßen zusammenfassen. Bis zur Jahresmitte dürfte die Marge sinken, wenn - ohne neuerlichen Corona-Vakzine-Schub - die sehr hohen Kundenlager abgebaut würden. Nach Auslaufen des Lagerzyklus dürfte wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum ab Q3/23 einsetzen, denn die Nachfragetrends seien unverändert intakt. Die am 26.01.2023 erstveröffentlichte 23er Guidance rechne in Summe (bei konstanter Marge und anhaltend kräftigen Investitionen) mit "niedrig einstelligem" Umsatzwachstum YoY; das sei mehr als der Consensus erwartet habe, so der Analysten-Kommentar.Eine ungewohnt geringe Visibilität werde von den Analysten weiterhin beobachtet. Das niedrigere Kursniveau reflektiere das aktuell ungünstigere Risiko-Profil zum guten Teil, so die Schlussfolgerung der Aktienexperten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: