Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

320,30 EUR -0,77% (21.07.2023, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

324,90 EUR +1,75% (20.07.2023, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (21.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius habe am Freitagmorgen seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Mit seiner Gewinnwarnung Ende Juni habe der Pharma- und Laborzulieferer die wohl wichtigste Nachricht für das Quartal bereits in den Markt gegeben. Die heute vorgelegten Q2-Zahlen würden denn auch einen klaren Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zeigen, seien aber noch schwächer ausgefallen als vom Markt befürchtet.Die Nachfragenormalisierung habe in Q2 in allen Regionen allerdings angehalten, habe Sartorius erklärt. Der Auftragseingang habe sich in H1 allerdings wechselkursbereinigt dennoch deutlich um 32,7 Prozent (nominal: -33,2 Prozent) auf 1,45 Mrd. Euro reduziert.Zwischen Januar und Juni sei der Umsatz des Sartorius Konzerns gegenüber einer hohen, von pandemiebedingt positiven Sondereffekten geprägten Vorjahresbasis um wechselkursbereinigt 15,4 Prozent (nominal: -15,8 Prozent) auf 1,74 Mrd. Euro gesunken. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts habe der Umsatzrückgang wechselkursbereinigt im oberen einstelligen Prozentbereich gelegen.Das operative EBITDA sei in H1 hauptsächlich infolge der Volumenentwicklung um 25,9 Prozent auf 517 Mio. Euro zurückgegangen, so Sartorius. Die daraus resultierende Marge habe bei 29,8 Prozent gelegen nach 33,9 Prozent im Vorjahreszeitraum."Die erste Jahreshälfte war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt. Kunden haben ihre Lagerbestände weiter abgebaut und waren infolge freier Kapazitäten zurückhaltender bei Investitionen. Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält in beiden Sparten insgesamt länger an als ursprünglich erwartet, allerdings gehen wir von einer schrittweisen Belebung der Auftragslage im Verlauf der zweiten Jahreshälfte aus. Ohnehin sehen wir die grundlegenden Wachstumstreiber unserer Märkte als weiterhin ausgesprochen positiv an und führen dementsprechend unser globales Investitionsprogramm fort. Zudem erweitern wir unsere Produktpalette um innovative Technologien, wie etwa durch die Übernahme von Polyplus, die wir in dieser Woche erfolgreich abschließen konnten", habe Sartorius-Vorstandschef Joachim Kreuzburg gesagt.Bei der Sartorius-Vorzugsaktie sei seit der Gewinnwarnung bereits viel eingepreist. Der Titel dürfte aber nach den Zahlen dennoch noch einmal mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Das laufende Jahr sei ganz klar ein Übergangsjahr. Derzeit arbeite das Papier an einer Bodenbildung.Investierte Anleger bleiben bei der Sartorius-Vorzugsaktie dabei, beachten aber den Stopp bei 280,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)