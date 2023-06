XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (22.06.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Schock für Aktionäre von Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF): Der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden nach der Corona-Pandemie und die allgemeine Schwache Nachfrage belasten den Pharma- und Laborausrüster stärker als bisher gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe daher seine Prognose für 2023 kräftig zusammengestrichen. So rechne Sartorius jetzt mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich statt eines leichten Wachstums. Bei der Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stehe nun ein Wert von etwa 30 Prozent im Plan, nachdem zuvor das Vorjahresniveau von 33,8 Prozent angepeilt worden sei.Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern die aktuelle Nachfragesituation nach der Pandemie als eine Phase ansehe, "welche die grundlegend sehr positiven Wachstumstreiber der Life-Scienceund Biopharmaka-Märke nur temporär überlagert", und daher keinen Grund sehe, von seinen Mittelfrist-Zielen bis 2025 - ein Umsatz von 5,5 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von rund 34 Prozent - abzurücken. Anleger nahmen Reißaus und schickten die seit September 2021 im DAX notierte Vorzugsaktie von Sartorius binnen einer Woche um mehr als elf Prozent in den Keller, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:525,80 EUR -2,09% (20.10.2021, 11:40)