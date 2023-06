XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (20.06.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gewinnwarnung sei in ihrem Ausmaß heftig gewesen. Nichtsdestotrotz seien die Analysten nicht übertrieben pessimistisch. Wenn das Unternehmen an den mittelfristigen Zielen festhalte, dann könne man da vorne rechnen, wie hoch das durchschnittliche Wachstum sein müsste, damit diese Mittelfristziele erreicht werden könnten. Und das sei schon ein bisschen ambitioniert. Nichtsdestotrotz wollen die Experten von "Der Aktionär" nicht den Teufel an die Wand malen. Langfristig gesehen sei es ein gutes Unternehmen und der langfristige Chart zeige, dass der aktuelle Rückgang nicht so dramatisch sei. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Sartorius-Aktie liegt derzeit bei 420 Euro, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.06.2023)