XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

267,50 EUR -4,05% (16.10.2023, 16:00)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (16.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nach Verkaufsempfehlungen der Société Générale sei die Aktie von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech am Montag auf neuerliche Tiefststände seit 2020 abgesackt. Analystin Delphine Le Louët habe erst in der Vorwoche - kurz vor der Prognosesenkung am Donnerstagabend - ihre Sartorius-Kaufempfehlung gestrichen. Nun votiere sie mit "sell" und habe auch ihr Kursziel noch weiter zusammen auf 267 Euro gesenkt.Die Sartorius-Aktie stehe weiter unter Druck. Mit 267,60 Euro habe sie zwischenzeitlich sogar so wenig gekostet wie seit Juni 2020 nicht mehr. Im Jahr 2023 liege sie mittlerweile mehr als 27% im Minus. Mit dem jüngsten Kurseinbruch sei das Papier unter die wichtige Unterstützung in Form das 52-Wochentiefs bei 291,90 Euro und unter den vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 280 Euro gerutscht. Anleger sollten eine klare Beruhigung sowohl auf charttechnischer als auch auf fundamentaler Ebene abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:268,30 EUR -3,32% (16.10.2023, 16:15)