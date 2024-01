Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

322,60 EUR +7,18% (26.01.2024, 11:54)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

324,80 EUR +7,59% (26.01.2024, 11:42)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (26.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe am Morgen seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr sowie die Prognose für das laufende Jahr präsentiert. Dies sei bei den Anlegern gut angekommen. Die Sartrorius-Aktie könne am frühen Vormittag auf der Handelsplattform Tradegeht zehn Prozent zulegen auf 331,10 Euro.Im vergangenen Jahr habe ein Nachfrageeinbruch für deutlich weniger Geschäft gesorgt. Den vorläuigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz um 19 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro zurückgegangen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) habe sogar mit knapp 963 Mio. Euro um fast ein Drittel unter dem Vorjahreswert gelegen. Und auch der Auftragseingang sei in den vergangenen zwölf Monaten um fast 24 Prozent auf knapp 3,1 Mrd. Euro eingebrochen. Die operative Marge sei dementsprechend von 33,8 Prozent im Vorjahr auf 28,3 Prozent gesunken. Dies sei allerdings bereits so vom Markt erwartet worden.Zuversicht habe bei den Anlegern hingegen der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr beschwert. Jefferies Analyst James Vane-Tempest habe den Ausblick gelobt, der eine Erholung verspreche. Zudem sehe er Spielraum bei den Lagerbeständen. Hier sehe er die bisherigen Aussagen des Konzerns als zu konservativ an.2024 solle die Profitabilität gemessen an der operativen Ertragsmarge wieder auf etwas über 30 Prozent steigen. Mittelfristig strebe Satorius einen weiteren Anstieg auf rund 34 Prozent bis 2028 an.Mit dem heutigen Anstieg habe die Sartorius-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie knacken können und damit ein neues Kaufsignal geliefert. Nun gelte es, auch das Dezemberhoch 2023 zu überwinden.Die Sartorius-Aktie ist auf dem gegenwärtigen Niveau langfristig interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link