Börsenplätze Sartorius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

322,50 EUR +0,31% (11.04.2023, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

321,00 EUR +0,16% (11.04.2023, 16:50)



ISIN Sartorius-Aktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Aktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Aktie:

SRT



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Aktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (11.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Seit ihrem Allzeithoch bei 629 Euro im Dezember 2021 habe das Papier des Göttinger Pharma- und Laborausrüsters einen großen Teil ihrer Gewinne abgegeben und befinde sich in einer Konsolidierungsphase. Die Anzeichen würden sich jedoch verdichten, dass bald eine neue dynamische Aufwärtsbewegung starten könnte.Die Sartorius-Aktie habe vor drei Monaten den von Dezember 2021 bis Januar 2023 aktiven Abwärtstrend verlassen und im Anschluss um 27% auf 472 Euro zugelegt. Dieses Niveau habe sie jedoch nicht halten können.Die Aktie befinde sich nun in einem wichtigen Unterstützungsbereich zwischen der Aufwärtstrendlinie bei 357 Euro und der 50%-Fibonacci-Linie bei 369 Euro. Dieser könnte nun den Ausgangspunkt für einen Rebound zum oberen Bereich der Seitwärtskonsolidierung, die sich von 307 Euro bis 430 Euro erstrecke, bilden. Das nächste Ziel wäre anschließend das Widerstandsniveaus am 38,2%-Retracement bei 430 Euro.Und es gebe noch mehr Anzeichen für eine bevorstehende Trendumkehr. Der Slow Stochastik zeige ein Kaufsignal. Die %K-Linie habe die %D-Linie von unten nach oben durchkreuzt, während sich beide Linien in der überverkauften Zone befinden würden.Die technische Ausgangslage stelle sich für die Vorzüge von Sartorius positiv dar. Anleger könnten zugreifen und sollten das nächste Ziel an der 38,2%-Fibonacci-Linie bei 430 Euro im Auge behalten, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link