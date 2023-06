Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Am Freitagabend habe der Laborausrüster Sartorius den Markt mit einer Prognosesenkung überrascht. Im frühen Handel breche der DAX-Wert daraufhin prozentual zweistellig ein. Erste Analysten würden reagieren und ihre Kursziele zusammenstreichen, allerdings unverändert deutliches Upside-Potenzial für den Titel sehen.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Sartorius von 500 auf 470 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Michael Leuchten habe in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2023 an die gesenkten Jahresziele des Laborausrüsters angepasst. Er setze aber 2024 auf eine Erholung. Die "Bären" könnten allerdings damit argumentieren, dass die Prognosekürzung von Sartorius noch nicht ausreiche und vor dem zweiten Halbjahr 2024 der Geschäftsverlauf nicht wirklich berechenbar sei, so Leuchten.Auch J.P. Morgan reagiere: Die US-Bank streiche das Kursziel von 480 auf 415 Euro zusammen, belasse den Wert allerdings weiter auf "overweight". Nach der Ausblicksenkung des Pharma- und Laborausrüsters sowie der Tochter Sartorius Stedim Biotech habe Analyst Richard Vosser seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) für beide Unternehmen gekappt. Dies habe er in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Erreichbarkeit der Ziele für 2025 stehe nun infrage, und die beiden Aktien dürften mit Kursverlusten von 10 bis 15 Prozent auf die Nachricht reagieren. Anlegern mit Geduld könnte das aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit bieten.Mit dem Kursrutsch würden sich die Vorzüge der Gesellschaft wieder den Tiefständen aus dem Jahr 2022 annähern. Hier befinde sich im Bereich zwischen 300 und 310 Euro eine breite Unterstützungszone.Anleger sollten nun den Support oberhalb der 300-Euro-Marke bei der vom "Aktionär" favorisierten Vorzugsaktie beachten, so Michel Doepke. Dann könnte sich erneut ein langfristig angelegter Einstieg lohnen. (Analyse vom 19.06.2023)Mit Material von dpa-AFX