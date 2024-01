Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

330,90 EUR +1,19% (30.01.2024, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

326,00 EUR 0,00% (30.01.2024, 15:09)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (30.01.2024/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das "neue Normal" beim Göttinger Unternehmen sei von Wachstum gekennzeichnet, wenn auch etwas weniger schnell als unter der alten Marktparametern, fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH ihre jüngste Studie zum Sartorius Konzern zusammen.Lagerabbau und Investitionszurückhaltung sollten im Laufe des Q2/24 überwunden sein, so der Eindruck der Researcher, denn die Kundenmärkte würden grundsätzlich sehr dynamisch bleiben. Die Treiber bei Sartorius seien grundsätzlich Innovationen und Zukäufe (saisonales phasing: H2/24> H1/24e) geblieben. Gleichwohl, gedämpfte Investitionstätigkeit in den Ländermärkten USA - insbesondere dortige "Biotech-Startups" - und China hätten zu einer Neubewertung der Wachstumsaussichten - und dem davon abgeleiteten Strategiepfad "Sartorius 2028" - geführt.Die erstmals veröffentlichte 24er Guidance plane bei Margenausweitung auf "etwas über 30%" (FY 23: 28,3%) einen Umsatzanstieg in FY 24 im "mittleren oberen einstelligen%-Bereich" (davon 150 BP anorganisch).Zuvor, bis zum Jahresende FY23, habe - nach der Sonderkonjunktur der Coronapandemie etc. - die Normalisierung der Geschäftsentwicklung angehalten. Gleichzeitig würden die Aktienexperten aus Frankfurt/M darauf hinweisen, dass der Frühindikator Book-to-Bill-Ratio am aktuellen Rand bessere Zeiten andeute. Die konzernweite 12M/23-Book-to-Bill-Ratio sei - nach zehn Quartalen der kontinuierlichen Rückgänge - jüngst auf 90,3% gestiegen.Die Verschuldung stehe nach den jüngsten Zukäufen bei hohen EUR 4,9 Mrd. (Net Debt/adj. EBITDA: 5,0 x nach 1,7 x). Zügig solle deshalb die Verschuldung - ganz wesentlich durch hohe operative Cashflows - abgebaut werden. Möglicherweise ergänze um frisches Eigenkapital, worauf der CEO erst kürzlich wieder hingewiesen habe. Beides zentrale Arbeitsfelder des neuen CFO Florian Funk, der ab 04/24 in Göttingen seinen Dienst beginnen solle.Die Aktienexperten von EQUI.TS würden die Schätzungs-Reihe anpassen.Das Investorenvertrauen komme zurück. Die Peerbewertung und das Chance-/Risiko-Verhältnis hätten sich verbessert, so ihr Eindruck.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten die Sartorius-Vorzugsaktien weiter zu halten. (Analyse vom 30.01.2024)