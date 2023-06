Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (19.06.2023/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab.Der für die ursprüngliche 23er Guidance nötige Orderschub im H2/23 scheine auszubleiben, denn die Kunden würden im margenträchtigen BPS-Segment weiterhin zurückhaltend bleiben, würden die Analysten von EQUI.TS GmbH schreiben. Bereits die Q1/23-KPIs hätten im Ausmaß überrascht, als die Marge um -400 BP und der Ordereingang um -32% nachgegeben hätten. Q2/23 werde also wohl schwach, würden die Aktienexperten bereits im April schlussfolgern. Bis zur Jahresmitte 23 dürften die Umsätze und Margen sinken, so die Hypothese damals. Denn - ohne Corona-Schub - würden die sehr hohen Kundenlager bis dahin abgebaut sein. Doch der Lagerzyklus dürfte wohl über lange Strecken in FY23 noch negativ wirken. CEO Kreuzburg habe bereits anlässlich der Analystenkonferenz im April betont, dass die Wachstumstreiber in den Kundenmärkten intakt seien, aber unterjährig könnten die Quartalsabschlüsse - wie in Trendumkehrphase nicht unüblich - allerdings um "größenordnungsmäßig 20% schwanken".Die Analysten müssten ihre Hypothese eines zweistelligen Umsatzwachstums ab Q3/23 somit streichen. Ihre Schätzreihe werde folglich angepasst. Die am 26.01.23 erstveröffentlichte 23er Guidance sei am 16.06.23 kräftig reduziert worden (bei Margenrückgang auf ca. 30% und anhaltend kräftigen Investitionen) und rechne nun mit einem Umsatzrückgang YoY im "niedrig bis mittleren Zehner-Bereich" (zuvor: "niedrig einstelligem" Umsatzwachstum YoY). Übrigens, der seit 2017 amtierende CFO Rainer Lehman werde im Oktober 2023 ausscheiden, ein Nachfolger werde gesucht.Eine ungewohnt geringe Visibilität werde von den Analysten weiterhin beobachtet. Das stark gedrückte Kursniveau reflektiere das aktuell ungünstigere Risiko-Profil, so die Schlussfolgerung der Aktienexperten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: