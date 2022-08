Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

423,00 EUR +2,05% (08.08.2022, 20:48)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

421,60 EUR +1,91% (08.08.2022, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Laborausrüster Sartorius setze seine ausgewogenen Buy-und-Build-Strategie fort und habe jetzt ein weiteres Übernahmeziel auserkoren. Wie der DAX-Konzern am Montagabend mitgeteilt habe, solle nun über Umwege ein führender Anbieter von Lösungen auf Basis rekombinanten Albumins in das Unternehmensportfolio wandern.Konkret wolle Sartorius über die in Frankreich gelistete Tochter Sartorius Stedim Biotech 100 Prozent der bislang von Privatinvestoren gehaltenen Anteile von Albumedix übernehmen. Der Kaufpreis belaufe auf 415 Millionen britische Pfund. Albumedix mit Sitz in England sei ein führender Anbieter von Lösungen auf Basis rekombinanten Albumins, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Dieses sei ein wichtiger Baustein bei der Herstellung innovativer Biopharmazeutika, besonders für Modalitäten wie Zelltherapien, Virustherapien und Impfstoffe.Albumedix habe mehr als 100 Mitarbeiter und werde 2022 voraussichtlich einen Umsatz von rund 33 Millionen Britischen Pfund bei einer deutlich zweistelligen Ebitda-Marge erzielen. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und solle noch vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen werden.Die Anleger hätten am Montagabend zunächst positiv auf die Nachricht reagiert: Nach dem Xetra-Handelsschluss gehe es für die Sartorius-Vorzüge auf der Handelsplattform Tradegate um rund ein Prozent auf 420,40 Euro nach oben. Aus charttechnischer Sicht gelte es derzeit weiter, die wichtige 200-Tage-Linie bei 432,50 Euro nachhaltig zu überwinden."Der Aktionär" stuft den Deal als sinnvolle Ergänzung ein und rät Anleger weiter an Bord zu bleiben, so Jan Paul Fóri. Seit der Empfehlung in Ausgabe 09/22 liege die Aktie rund acht Prozent vorne. (Analyse vom 08.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link