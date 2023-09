Börsenplätze Sartorius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

345,50 EUR -0,95% (11.09.2023, 12:22)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

347,20 EUR -0,52% (11.09.2023, 12:12)



ISIN Sartorius-Aktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Aktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Aktie:

SRT



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Aktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius habe sich in den vergangenen Wochen etwas von ihren Juni-Tiefständen lösen können. Der endgültige Befreiungsschlag stehe aber noch aus. Zuletzt hätten auch mehrere Analysten die Aktie näher unter die Lupe genommen. Die Kursziele würden hier allerdings weit auseinandergehen.Das Analysehaus Jefferies habe die Bewertung der Papiere von Sartorius bei einem Kursziel von 345 Euro mit "hold" aufgenommen. Der Abbau der - nach Abebben von Corona vollen - Lagerbestände im Bioprocessing-Markt dürfte im dritten Quartal weitgehend zum Abschluss kommen, so Analyst James Vane-Tempest in seiner jüngsten Studie. Er setze aber beim Aufbau neuer Bestände vor allem auf die Tochter Sartorius Stedim Biotech. In den Papieren von Sartorius selbst halte er die Laborsparte (LPS) für überbewertet.Deutlich mehr Potenzial sehe die Schweizer Großbank UBS. Sie habe die Einstufung für Sartorius vor Kurzem auf "buy" mit einem Kursziel von 470 Euro bestätigt. Es sei falsch, von den Auftragseingängen auf die Umsätze im zweiten Halbjahr zu schließen, so Analyst Michael Leuchten. Über den Auftragseingang pro Quartal hinausgehend gebe der Laborzulieferer keine genaueren Einblicke in die Auftragsbücher oder den Auftragsbestand. Leuchten zufolge seien die Ziele von Sartorius für 2023 wohl nicht in Gefahr, und 2024 könnte die Umsatzentwicklung sich erholen.Konzernchef Joachim Kreuzburg habe im Rahmen der Zahlenvorlage für das erste Halbjahr erklärt: "Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält in beiden Sparten insgesamt länger an als ursprünglich erwartet." Inzwischen gehe das Management für die zweite Jahreshälfte von einer "schrittweisen Belebung der Auftragslage" aus. Die Kunden hätten Sartorius signalisiert, dass sie im Laufe des dritten Jahresviertels ihre Lager "auf Zielniveau" sehen würden, habe der Manager erläutert. Zum Quartalsende sei daher mit Auftrieb zu rechnen.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 280,00 Euro investiert, so Marion Schlegel. Mittelfristig sieht "Der Aktionär" ganz klar Potenzial und schließt sich hier der Einschätzung der UBS an. (Analyse vom 11.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link