unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

347,70 EUR +7,71% (21.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

350,00 EUR +7,73% (21.07.2023, 17:39)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (22.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius sei am Freitagnachmittag im Zuge der Analystenkonferenz kräftig nach oben gezogen. Sie habe ihre Verluste aus den frühen Morgenstunden abgeschüttelt und an der DAX-Spitze um 7,7% auf 350 Euro zugelegt. Der Grund dafür laut Marktbeobachtern sei die Telefonkonferenz für Analysten gewesen. Dort habe das Management gesagt, dass die Schwäche im Auftragseingang des Göttinger Unternehmens einen Boden gefunden habe, was nun wohl vertrauensbildend wirke.Eine Unternehmenssprecherin habe gegenüber der Deutschen Presseagentur gesagt, dass das Management während des Calls seine Erwartungen bestätigt habe, dass die Aufträgseingänge im dritten und vierten Quartal wieder anspringen dürften.Sartorius habe die Woche durch den Kurssprung am Freitag fast mit einem zweistelligen Plus beendet. "Der Aktionär" rate zum Kauf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU