XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

327,40 EUR +3,71% (21.10.2022, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (21.10.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Mit ihren am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen konnte Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) die Anleger nicht überzeugen, obwohl man sich in einigen Bereichen gegenüber dem Vorjahr verbessern konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie sei intraday um fast 20% abgestürzt. Glücklicherweise habe diese Talfahrt gestern nicht weiter fortgesetzt werden können, über mehr als eine kleine Stabilisierung sei die Käuferseite aber nicht hinausgekommen. Kein gutes Zeichen, da die Aktie in der Nähe eines großen Supports um 300 EUR gehandelt werde.AusblickFür kurzfristige und aktive Trader/Anleger sei die Sartorius-Aktie interessant. Sollte sich der Kurs leicht in Richtung der nächsten Widerstände bis hin zu ca. 350 EUR erholen, könnte dies anschließend eine neue Verkaufswelle zum Support um 300 EUR nach sich ziehen. Sollte man diesen Support hingegen zuerst erreichen, wäre eine Stabilisierung möglich. Im Zuge dessen könnten die Kurse den Widerstandsbereich bis hin zu 340/50 EUR anlaufen. Vorsicht sei jedoch geboten, sofern ca. 290 EUR nachhaltig unterschritten würden. Die Kurse könnten dann weiter nachgeben und das deutlicher. Verluste von 7-10% und mehr wären möglich. (Analyse vom 21.10.2022)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:321,20 EUR -1,20% (21.10.2022, 09:07)