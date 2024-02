Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

341,00 EUR -1,27% (12.02.2024, 14:19)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

340,50 EUR -0,99% (12.02.2024, 14:05)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius habe sich in den vergangenen Monaten wieder deutlich von ihren Tiefs vom Oktober 2023 im Bereich von 215 Euro lösen können. Zuletzt habe das Papier bei 342,20 Euro und damit 59 Prozent höher notiert. Nach einer Kapitalmaßnahme in der vergangenen Woche und Neuigkeiten zur Dividende stehe die Aktie allerdings zum Wochenstart etwas unter Druck. Mit einem Minus von 0,4 Prozent gehöre sie zu den wenigen Verlierern im DAX.Der Aufsichtsrat der Sartorius AG habe in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,7 Millionen Euro betragen. Das wäre in etwa nur halb so viel, wie im vergangenen Jahr gezahlt worden sei. Die Dividende werde am 4. April 2024 ausgezahlt.Die Dividendenrendite sei bei Sartorius aber ohnehin gering. Dementsprechend dürfte dies bei den Anlegern wohl insgesamt wenig Beachtung finden.Die Kapitalmaßnahmen in der vergangenen Woche dürften indes zur Entschuldung des Konzerns beitragen. Im Zuge der Maßnahme ordne Sartorius seine finanziellen Verflechtungen mit der französischen Biotech-Tochter Sartorius Stedim Biotech neu.Die Aktie von Sartorius habe zuletzt die 200-Tage-Linie zurückerobern können, die nun als wichtige Unterstützung fungiere. "Der Aktionär" sehe aber gute Chancen, dass die Erholungsbewegung weitergehe. Als Nächstes gelte es, die Hürde im Bereich von 350 Euro nachhaltig zu überwinden. Die weiteren Widerstände würden dann in Form des Juli-Hochs 2023 bei 382,60 Euro und in Form des Februar-Hochs 2023 bei 471,70 Euro warten. Nächster wichtiger Termin: Am 16. Februar legt Sartorius seine detaillierten Geschäftszahlen vor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link