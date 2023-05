XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (04.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Jahresgewinne sind dahin - AktienanalyseDer weitgehende Wegfall des Coronageschäfts und der anhaltende Lagerbestandsabbau von Kunden haben dem Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 903 Mio. Euro eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem hätten höhere Kosten für eine geringere Profitabilität gesorgt. Das bereinigte EBITDA sei um 22,1 Prozent 272 Mio. Euro gesunken. Die entsprechende Marge habe bei 30,1 nach 34,1 Prozent gelegen. Unterm Strich habe das Unternehmen 93 Mio. Euro und damit sogar weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr verdient. Analysten hätten zwar ein schwaches Quartal erwartet, dass es so schlimm kommen würde, damit habe niemand gerechnet. Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen: Die im DAX notierten Vorzüge seien binnen drei Wochen um rund zehn Prozent abgesackt. Damit hätten sich die im bisherigen Jahresverlauf verbuchten Gewinne wieder komplett in Luft aufgelöst.Was Analysten vor allem Kopfzerbrechen bereite: Der Auftragseingang sei um 31,2 Prozent auf nur noch 764,8 Mio. Euro kollabiert. Richard Vosser von JP Morgan habe insbesondere die überraschend träge Nachfrage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) negativ gewertet. Die schwachen Auftragseingänge in dem Segment, das den Großteil von Sartorius Geschäft ausmache, würden Vosser zufolge für Unsicherheit in puncto Geschäftsverlauf 2023 sorgen, woran auch die Bestätigung der Jahresziele nichts ändere. Für eine baldige Rückkehr zu den 52-Wochen-Hochs um 470 Euro spricht daher derzeit trotz der langfristig vielversprechenden Aussichten eher wenig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2023)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:361,10 EUR -1,10% (04.05.2023, 15:36)